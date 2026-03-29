الأحد 2026-03-29 12:15 م

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

الأحد، 29-03-2026 11:28 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت اسعار الذهب في الأردن الاحد بمقدار 20 قرشا للغرام وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

 وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية الاحد ، عند 92.00 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 87.30 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 105.4 و 81.4 و 63.8 دينارا على التوالي.

 


