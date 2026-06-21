تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 98 دينارا و 75.10 دينارا على التوالي.
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