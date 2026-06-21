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تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

ذهب
ذهب
 
الأحد، 21-06-2026 10:33 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، الأحد عند 85.30 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 81 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 98 دينارا و 75.10 دينارا على التوالي.

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