تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 96.40 دينارا و 73.9 دينارا على التوالي.
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