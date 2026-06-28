تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في الأردن الأحد وفق النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين اليوم الأحد 83.90 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 79.70 دينارا للغرام لجهة الشراء.



كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 96.40 دينارا و 73.9 دينارا على التوالي.