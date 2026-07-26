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تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد
 
الأحد، 26-07-2026 11:16 ص
الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الأحد، ولم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بالتسعيرة السابقة، وفق النشرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبًا في السوق المحلية، نحو 83.100 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء 79.100 دينارًا.

وتالياً التسعيرة :


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