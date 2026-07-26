تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبًا في السوق المحلية، نحو 83.100 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء 79.100 دينارًا.
وتالياً التسعيرة :
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