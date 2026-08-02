تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

وبحسب التسعيرة بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا في السوق المحلية 82.600 دينارًا، مقابل 78.600 دينارًا لسعر الشراء.
وتالياً التسعيرة :
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