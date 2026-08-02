الأحد 2026-08-02 10:23 ص

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد
 
الأحد، 02-08-2026 10:08 ص
الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية، اليوم الأحد، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا في السوق المحلية 82.600 دينارًا، مقابل 78.600 دينارًا لسعر الشراء.

وتالياً التسعيرة :


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