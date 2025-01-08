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تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

مصاغ ذهبي
مصاغ ذهبي
الأربعاء، 08-01-2025 10:20 ص

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأربعاء، إذ بلغ غرام الذهب من عيار 21 يصل إلى 53.8 دينارا في محلات الصاغة، مقابل 51.8 دينارا لجهة الشراء.

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وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 61.8 و47.8 دينارا على التوالي.

 


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