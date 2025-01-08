تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 61.8 و47.8 دينارا على التوالي.
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