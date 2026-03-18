الأربعاء 2026-03-18 02:24 م

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

الأربعاء، 18-03-2026 10:07 ص
الوكيل الإخباري-   أظهرت التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الأربعاء.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة الرسمية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 نحو 116.300 دينار، مقابل 112.100 دينار لجهة الشراء، فيما سجل عيار 21 – الأكثر طلبًا في الأردن – سعر بيع بلغ 101.800 دينار، مقابل 97.100 دينار للشراء.

وتالياً التسعيرة :


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة