الإثنين 2025-07-21 11:17 ص
 

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الإثنين

الوكيل الإخباري- أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الاثنين، عن التسعيرة الرسمية لأسعار الذهب في السوق المحلية.
الذهب
 
الإثنين، 21-07-2025 11:10 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الاثنين، عن التسعيرة الرسمية لأسعار الذهب في السوق المحلية.

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين 68.0 دينارًا، في حين بلغ سعر الشراء من المواطنين 65.8 دينارًا.

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الوكيل الإخباري- أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الاثنين، عن التسعيرة الرسمية لأسعار الذهب في السوق المحلية.

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