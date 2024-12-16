الإثنين 2024-12-16 11:34 ص
 

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

أ
أرشيفية
الإثنين، 16-12-2024 09:11 ص

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين، وفق ما أعلنته نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا لدى الأردنيين 53.8 دينارا للبيع للمواطنين ، 51.8 دينارا للشراء منهم.

اضافة اعلان

 

وتاليا التسعيرة:

 


Image1_122024169959390935868.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية اتفاقية في مجال تعزيز الرعاية الصحية والنفسية

ا

عربي ودولي بيلاروس: نريد أن نكون حاضرين في أي مفاوضات مستقبلية بشأن أوكرانيا

5

منوعات حرق وقتل أبناءه.. كشف تفاصيل "جريمة مروعة" في الجزائر

ثلث سكان مايوت المقدّر عددهم بـ320 ألف نسمة يقيمون في مساكن هشة

عربي ودولي السلطات ترجح مقتل مئات أو آلاف بإعصار أرخبيل مايوت

اف

طب وصحة 5 علامات بسيطة لرصد الخرف أثناء تطوره

ت

أخبار محلية وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي سالم العبادي

7ع

طب وصحة ما علاقة تساقط الشعر بالصيام المتقطع؟

ىت

طب وصحة 7 نصائح سهلة لخفض الوزن خلال الشتاء



 



الأكثر مشاهدة