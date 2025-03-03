تعرف على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين، 58 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 56 دينارا لجهة الشراء.
واستقر سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 66.80 و 51.50 دينارا و39 دينارا على التوالي.
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