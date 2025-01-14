الثلاثاء 2025-01-14 09:41 ص
 

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

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مصاغ ذهبي
الثلاثاء، 14-01-2025 09:33 ص

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 نحو 54.30 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 52.30 دينارا لجهة الشراء.

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وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، 62.30 دينارا و48.30 دينارا على التوالي.

 


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