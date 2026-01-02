تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

06:10 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/759479 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، الجمعة، عند 87.30 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 83.70 دينارا لجهة الشراء. اضافة اعلان





وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 99.70 و 78.30 و 60.20 دينارا على التوالي.

تم نسخ الرابط





