تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 99.70 و 78.30 و 60.20 دينارا على التوالي.
-
