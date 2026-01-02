الجمعة 2026-01-02 07:51 م

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

الذهب
الذهب
الجمعة، 02-01-2026 06:10 م
الوكيل الإخباري-    بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، الجمعة، عند 87.30 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 83.70 دينارا لجهة الشراء.اضافة اعلان


وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 99.70 و 78.30 و 60.20 دينارا على التوالي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

البقاء لله

نعـي فـاضل شقيقة النائب السابق المحامي زيد الشوابكة في ذمة الله

حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات الإسرائيلية على التخلي عن خططها لاقتراح تشريعات جديدة تفرض أحكام إعدام إلزامية تطبق حصرا على الفلسطينيين، مضيفا أنها "تتحدى القانون الدو

فلسطين مفوض حقوق الإنسان يدعو إسرائيل لوقف قوانين تطبق الإعدام على الفلسطينيين

مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية المستقلة للانتخاب: تحويل حزبين إلى المحكمة لعدم التزامهما بأحكام القانون

أشغال الكرك تتعامل مع انجرافات على الطريق الرابط مع الأغوار الجنوبية

أخبار محلية أشغال الكرك تتعامل مع انجرافات على الطريق الرابط مع الأغوار الجنوبية

العين الأسبق صالح ارشيدات

أخبار محلية الفايز ينعى العين الأسبق صالح ارشيدات

هذه المناطق في الأردن شهدت أكبر كمية من هطول الأمطار حتى السابعة من صباح الخميس

أخبار محلية هذه المناطق في الأردن شهدت أكبر كمية من هطول الأمطار خلال المنخفض الأخير

خطوط النشاط الزلزالي.

عربي ودولي زلزال بقوة 6.5 يضرب العاصمة المكسيكية

الذهب

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة



 




الأكثر مشاهدة