الجمعة 2026-01-09 11:46 ص

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

ت
أرشيفية
 
الجمعة، 09-01-2026 11:37 ص
الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب، عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الجمعة، 90.00 دينارًا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 86.40 دينارًا لجهة الشراء.اضافة اعلان


كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة 103.00 و80.00 و62.90 دينارًا على التوالي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية رفع سعر بيع طن دقيق القمح الموحد لشهر كانون الثاني

ت

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

ت

أخبار محلية الزرقاء ترفع الجاهزية القصوى وتفعل غرف الطوارئ خلال الحالة الجوية

ت

أسواق ومال الذهب يتراجع عالميا بضغط من قوة الدولار

ت

عربي ودولي ترامب: بدأنا بتفريغ النفط من الناقلة "مارينيرا" المحتجزة

و

أخبار محلية الأجهزة الرسمية في الطفيلة ترفع الجاهزية للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

ت

أخبار محلية محافظ عجلون يؤكد الجاهزية للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي

ا

أخبار محلية سلطة وادي الأردن تحذر من المنخفض الجوي وتعلن أرقام الطوارئ



 




الأكثر مشاهدة