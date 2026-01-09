تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

11:37 ص

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب، عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الجمعة، 90.00 دينارًا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 86.40 دينارًا لجهة الشراء.





كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة 103.00 و80.00 و62.90 دينارًا على التوالي.

