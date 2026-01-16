الجمعة 2026-01-16 05:16 م

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

مصاغ ذهبي
مصاغ ذهبي
 
الجمعة، 16-01-2026 03:21 م
الوكيل الإخباري-   بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية الجمعة، 93.40 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 89.80 دينارا لجهة الشراء، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 106.90 و83.00 و 92.90 دينارا على الترتيب.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

شعار القوات المسلحة الأردنية.

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

الأمير فيصل يقدّم واجب العزاء لرئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته

أخبار محلية الأمير فيصل يقدّم واجب العزاء لرئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته

السفير أمجد المومني خلال تقديم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية إثيوبيا

أخبار محلية السفير أمجد المومني يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية إثيوبيا

المسجد الأقصى المبارك-الحرم القدسي

فلسطين عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

غزة

فلسطين 14 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

رئيس الوزراء الكندي يعلن التوصل إلى اتفاق "أولي" مع الصين لخفض الرسوم

عربي ودولي رئيس الوزراء الكندي يعلن التوصل إلى اتفاق "أولي" مع الصين لخفض الرسوم

ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار واليورو

أسواق ومال ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار واليورو



 




الأكثر مشاهدة