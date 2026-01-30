تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

وحسب النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 120.2 دينارًا و93.6دينارًا و64.2 دينارا على التوالي.
