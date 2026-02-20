تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

06:03 م

الوكيل الإخباري- بلغ سعر غرام الذهب عيار 21، اليوم الجمعة، 101.6 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24، 116.5 دينارا، فيما بلغ سعر غرام عيارات 18 و14 كل من 90.5 و70.7 دينارا على التوالي.





