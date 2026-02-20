تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24، 116.5 دينارا، فيما بلغ سعر غرام عيارات 18 و14 كل من 90.5 و70.7 دينارا على التوالي.
-
