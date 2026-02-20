الجمعة 2026-02-20 06:37 م

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

الجمعة، 20-02-2026 06:03 م
الوكيل الإخباري- بلغ سعر غرام الذهب عيار 21، اليوم الجمعة، 101.6 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.


كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24، 116.5 دينارا، فيما بلغ سعر غرام عيارات 18 و14 كل من 90.5 و70.7 دينارا على التوالي.
 
 


