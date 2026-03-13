تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

01:25 م

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب "عيار 21" في السوق المحلية، الجمعة، 104.10دنانير لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 99.30 دينار لجهة الشراء. اضافة اعلان





وبحسب النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيار 24 و 18 و14 على الترتيب، 118.9 دينارا و92.4 دينارا و72.10 دينارا.





