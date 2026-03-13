تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

وبحسب النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيار 24 و 18 و14 على الترتيب، 118.9 دينارا و92.4 دينارا و72.10 دينارا.
