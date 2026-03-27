الجمعة 2026-03-27 04:49 م

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

الجمعة، 27-03-2026 03:12 م
الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين في السوق المحلية، الجمعة، 89.9 دينارا، لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 85.3 دينار لجهة الشراء.اضافة اعلان


وبحسب النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيار 24 و 18 و14 على الترتيب، 103 دنانير، 79.5 دينارا و62.4 دينارا.
 
 


