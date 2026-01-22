تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس

الوكيل الإخباري- استقرت اسعار الذهب في الاردن الخميس على ارتفاع بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي 97.70 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 93.70 دينارا للشراء.



وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة 111.80 و86.90 و68.00 دينارا على التوالي.