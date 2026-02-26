الخميس 2026-02-26 10:56 ص

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس
 
الخميس، 26-02-2026 10:42 ص
الوكيل الإخباري- أصدرت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، صباح الخميس، التسعيرة اليومية لبيع الذهب في السوق المحلية.اضافة اعلان


وبحسب النشرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 120.600 دينار، مقابل 116.400 دينار لجهة الشراء.

وسجل غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلباً في السوق المحلية، 105.200 دينار للبيع، و100.400 دينار للشراء.

وتالياً التسعيرة :


Image1_220262610411340588783.jpg
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس

تعبيرية

تكنولوجيا تغريم تليغرام في روسيا بـ7 ملايين روبل

تكريم أطباء غزة خريجي برامج الاختصاص في الأردن

أخبار محلية تكريم أطباء غزة خريجي برامج الاختصاص في الأردن

البلوتوث

تكنولوجيا كيف تجعل اتصال البلوتوث على هاتفك أندرويد أكثر استقرارًا؟

أثناء النوم.. أب يخنق طفلته الرضيعة ويقتلها في ايطاليا

منوعات أثناء النوم.. أب يخنق طفلته الرضيعة ويقتلها في ايطاليا

أطعمة تعزز صحة الدماغ وتحسن التركيز

طب وصحة أطعمة تعزز صحة الدماغ وتحسن التركيز

الأردن الأكثر تأثراً بالرسوم الأميركية .. إليك التفاصيل

اقتصاد محلي الأردن الأكثر تأثراً بالرسوم الأميركية .. إليك التفاصيل

زوارق الاحتلال تستهدف شاطئ غزة وإصابات في المكان

فلسطين زوارق الاحتلال تستهدف شاطئ غزة وإصابات في المكان



 




الأكثر مشاهدة