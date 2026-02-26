تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس

وبحسب النشرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 120.600 دينار، مقابل 116.400 دينار لجهة الشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلباً في السوق المحلية، 105.200 دينار للبيع، و100.400 دينار للشراء.
وتالياً التسعيرة :
