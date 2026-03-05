الخميس 2026-03-05 10:44 ص

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس

الخميس، 05-03-2026 10:29 ص
الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية، اليوم الخميس 5 مارس 2026، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة الرسمية، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 119.900 ديناراً، فيما وصل سعر الشراء إلى 115.700 ديناراً.

كما سجل غرام الذهب من عيار 21 – الأكثر طلباً في السوق المحلية – 105.000 دنانير للبيع مقابل 100.400 دينار للشراء.

وتالياً التسعيرة:


Image1_32026510290405745009.jpg
 
 


