تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس

وبحسب التسعيرة الرسمية، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 119.900 ديناراً، فيما وصل سعر الشراء إلى 115.700 ديناراً.
كما سجل غرام الذهب من عيار 21 – الأكثر طلباً في السوق المحلية – 105.000 دنانير للبيع مقابل 100.400 دينار للشراء.
وتالياً التسعيرة:
