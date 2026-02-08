تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 نحو 115.800 دينار أردني، فيما وصل سعر الشراء إلى 111.700 دينار.
وسجل عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلي، 101.100 دينار للبيع و96.600 دينار للشراء.
وتالياً التسعيرة:
-
أخبار متعلقة
-
تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق اليوم
-
وفد صناعي أردني يزور الكويت الاثنين المقبل
-
لقاء بين تجارة الأردن ووفد يمثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
-
أسعار الذهب تحلق من جديد في الأردن
-
2908 أطنان من الخضار ترد السوق المركزي اليوم
-
للمقبلين على الزواج.. تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن الخميس