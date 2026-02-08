الأحد 2026-02-08 12:24 م

تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد

الأحد، 08-02-2026 10:13 ص
الوكيل الإخباري-   شهدت أسعار الذهب في الأردن استقرارًا اليوم الأحد، بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 نحو 115.800 دينار أردني، فيما وصل سعر الشراء إلى 111.700 دينار.

وسجل عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلي، 101.100 دينار للبيع و96.600 دينار للشراء.

وتالياً التسعيرة:


Image1_220268101313574220002.jpg
 
 


