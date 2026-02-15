الأحد 2026-02-15 10:51 ص

تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد

الأحد، 15-02-2026 10:21 ص
الوكيل الإخباري-  استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية، اليوم الأحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وسجل سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلباً في السوق المحلية، 102.000 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 97.400 دينار.

وتالياً التسعيرة:


Image1_2202615103445422842952.jpg
 
 


