تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم

04:57 م

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الوكيل الاخباري - بلغ سعر بيع غرام الذهب اليوم الجمعة عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في الأسواق المحلية، 49.60 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 47.70 دينارا لجهة البيع وفق النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



فيما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 57.10 دينارا و44.40 دينارا على التوالي.



