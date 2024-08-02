تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم

فيما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 57.10 دينارا و44.40 دينارا على التوالي.
-
أخبار متعلقة
-
961 مليون دينار الأرباح النصفية للشركات المدرجة في البورصة
-
ارتفاع عدد الشركات المسجلة بنسبة 7% العام الحالي
-
البنك المركزي الأردني يُثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
-
تعرف على أسعار الليرة الذهبية في الأردن اليوم
-
ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الاردن
-
"جيدكو" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعان مذكرة لتعزيز ريادة الأعمال
-
مع ارتفاع الذهب .. هكذا بلغت سعر الليرة في الأردن !