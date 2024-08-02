الجمعة 2024-08-02 08:46 م
 
 

تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم

الذهب
الذهب




 

الجمعة، 02-08-2024 04:57 م
  الوكيل الاخباري - بلغ سعر بيع غرام الذهب اليوم الجمعة عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في الأسواق المحلية، 49.60 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 47.70 دينارا لجهة البيع وفق  النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

فيما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 57.10 دينارا و44.40 دينارا على التوالي.

gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة احذرها.. 10 أعراض لأمراض القلب تظهر على القدمين

مخيم النصيرات

فلسطين قصف مدفعي قرب مدرسة شمال مخيم النصيرات

تعبيرية

فلسطين مستوطنون يشعلون النيران بعد اقتحام بلدة بيتا في نابلس

غزة

فلسطين تحذير أممي من خطر انتشار الأمراض المعدية في غزة

تعبيرية

أخبار محلية تحذير أمني للأردنيين

تعبيرية

عربي ودولي شركة طيران يونانية تلغي كل رحلاتها لإسرائيل

تعبيرية

طب وصحة الكشف عن عدد أكواب الشاي والقهوة المسموحة لمرضى الضغط

غزة

فلسطين قصف إسرائيلي على مخيم البريج وخان يونس





 


 


الأكثر مشاهدة