تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر غرام الذهب محليا الجمعة، من عيار 21 الأكثر طلبا 61.7 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





وبلغ سعر الذهب من عيار 14،18،24، 70.9 دينارا، 54.9 دينارا، 41.6 دينارا، على التوالي.