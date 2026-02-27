تعرف على أسعار الذهب في الاردن الجمعة

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 120.20 و93.40 و72.90 دينارا على الترتيب.
