تعرف على أسعار الذهب في الاردن الجمعة

01:42 م

الوكيل الإخباري- بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الجمعة، 104.90 دنانير لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 100.10 دينار للشراء، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 120.20 و93.40 و72.90 دينارا على الترتيب.





