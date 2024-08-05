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تعرف على أسعار الذهب في الاردن اليوم

ذهب
ذهب




 

الإثنين، 05-08-2024 11:42 ص

الوكيل الإخباري-    استقرت أسعار الذهب لليوم الخامس على التوالي، بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات صباح الاثنين.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في الأسواق المحلية، 49.60 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 47.70 دينار لجهة البيع.

 

فيما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 57.10 دينار و 44.40 دينار على التوالي.

gnews

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