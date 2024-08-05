تعرف على أسعار الذهب في الاردن اليوم

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في الأسواق المحلية، 49.60 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 47.70 دينار لجهة البيع.
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