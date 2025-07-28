تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الإثنين

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 472 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 540 دينارا اليوم الاثنين . اضافة اعلان





وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 نحو 67.6 دينارا لغايات البيع لدى محال الصاغة، مقابل 65.40 دينارا لغايات الشراء.