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تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الاحد

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
الأحد، 08-09-2024 11:33 ص
الوكيل الإخباري-    بلغ سعر ليرة الذهب  الإنجليزي من عيار 21 بوزن 8 غرامات 410 دنانير، بينما بلغت الليرة الرشادي بوزن 7 غرامات 359 دينارًا اليوم الاحد، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجار الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


واستقر سعر غرام الذهب 21 الأكثر طلبًا من الأردنيين اليوم  الاحد عند 50.6 دينارًا للبيع للمواطنين، مقابل 48.7 دينارًا للشراء منهم.
 
gnews

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