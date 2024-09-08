تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الاحد

واستقر سعر غرام الذهب 21 الأكثر طلبًا من الأردنيين اليوم الاحد عند 50.6 دينارًا للبيع للمواطنين، مقابل 48.7 دينارًا للشراء منهم.
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