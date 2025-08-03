الأحد 2025-08-03 02:53 م
 

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الاحد

الليرة
الليرة الذهبية
 
الأحد، 03-08-2025 01:56 م
الوكيل الإخباري-    بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 487 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 555 دينارا اليوم الاحد.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 نحو 68.1 دينارا لغايات البيع لدى محال الصاغة، مقابل 65.90 دينارا لغايات الشراء.
 
 
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