تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الاحد

01:56 م

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 487 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 555 دينارا اليوم الاحد. اضافة اعلان





وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 نحو 68.1 دينارا لغايات البيع لدى محال الصاغة، مقابل 65.90 دينارا لغايات الشراء.