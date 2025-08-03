تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الاحد

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 نحو 68.1 دينارا لغايات البيع لدى محال الصاغة، مقابل 65.90 دينارا لغايات الشراء.
-
أخبار متعلقة
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد
-
صادرات الزرقاء تقفز 10% في تموز
-
124.7 مليون دولار صادرات غرفة صناعة إربد في تموز
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت
-
ارتفاع أسعار الذهب في الأردن السبت
-
ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان
-
1.52 مليار دينار حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة في 5 أشهر
-
الحكومة تخفض أسعار البنزين