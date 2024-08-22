الخميس 2024-08-22 01:02 م
 

 

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

ليرة ذهبية
ليرة ذهبية
الخميس، 22-08-2024 11:46 ص
الوكيل الإخباري-     استقرت أسعار ليرة الذهب بانواعها الانجليزية والرشادية اليوم الخميس في الاسواق المحلية.اضافة اعلان


وبلغ سعر الليرة الإنجليزي بوزن  8 غرامات  410  دينارا والرشادي بوزن 7 غرامات  360 دينارا في الأسواق المحلية، وفقا  للنقابة العامة لاصحاب محلات تجارة   الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 50.7 دينارا للبيع للمواطنين، مقابل 48.8 دينارا للشراء منهم ، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 45.0 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.5 دينارا للشراء  منهم
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