تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

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الوكيل الإخباري- استقرت أسعار ليرة الذهب بانواعها الانجليزية والرشادية اليوم الخميس في الاسواق المحلية. اضافة اعلان





وبلغ سعر الليرة الإنجليزي بوزن 8 غرامات 410 دينارا والرشادي بوزن 7 غرامات 360 دينارا في الأسواق المحلية، وفقا للنقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 50.7 دينارا للبيع للمواطنين، مقابل 48.8 دينارا للشراء منهم ، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 45.0 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.5 دينارا للشراء منهم