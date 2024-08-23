وبلغ سعر بيع الغرام عيار 24 إلى 58.7 دينار والشراء إلى 55.2، أيضا انخفض سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 إلى 44.3 و40.8 دينار .
-
أخبار متعلقة
-
أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن
-
بعد انخفاض كبير بأسعار الذهب بالأردن..هكذا بلغت أسعار الليرة الإنجليزية
-
انخفاض كبير في أسعار الذهب بالأردن
-
السعودي : ارتفاع اسعار الذهب بالاردن إلى مستويات تاريخية
-
الجغبير يدعو الشباب للانخراط في سوق العمل بالقطاع الخاص
-
مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم
-
الأردن يطرح عطاء لشراء 120 ألف طن من القمح