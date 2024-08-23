تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع الليرة الرشادي في السوق المحلية نحو 356 دينارا، بينما يبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي نحو 406 دنانير ، وفقا للتسعيرة الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

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