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تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
الجمعة، 23-08-2024 03:08 م

الوكيل الإخباري-   بلغ سعر بيع الليرة الرشادي في السوق المحلية نحو 356 دينارا، بينما يبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي نحو 406 دنانير ،  وفقا للتسعيرة الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

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وبحسب التسعيرة فقد بلغ سعر بيع الغرام عيار 21 إلى 50 دينارا والشراء إلى 48.1 دينار.

وبلغ  سعر بيع الغرام عيار 24 إلى 58.7 دينار والشراء إلى 55.2، أيضا انخفض سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 إلى 44.3 و40.8 دينار .

gnews

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