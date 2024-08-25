تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار ليرة الذهب بانواعها الانجليزية والرشادية اليوم الاحد في الاسواق المحلية.



وبلغ سعر الليرة الإنجليزي بوزن 8 غرامات 411 دينارا والرشادي بوزن 7 غرامات 361 دينارا في الأسواق المحلية، وفقا للنقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات.

اضافة اعلان