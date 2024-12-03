الثلاثاء 2024-12-03 10:14 م
 

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
الثلاثاء، 03-12-2024 10:01 م
الوكيل الإخباري-   بلغ سعر ليرة الذهب الانجليزية بوزن 8 غرامات 426 دينارا ، والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات   373 دينارا  اليوم الثلاثاءوفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والمجوهرات .اضافة اعلان



واستقر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا اليوم عند 53.3 دينارا للبيع للمواطنين و 52.0 دينارا للشراء منهم
 
gnews

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