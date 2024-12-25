تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

09:57 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/714578 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن (8 غرام) محليا اليوم الأربعاء، 427 دينار، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن (7 غرام)، وفق نقابة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





وكان قد بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 53.3 دينار، مقابل 51.3 دينار لجهة الشراء.



