الأربعاء 2024-12-25 11:22 م
 

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الليرة الذهبية
الليرة ذهبية
الأربعاء، 25-12-2024 09:57 م
الوكيل الإخباري-     بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن (8 غرام) محليا اليوم الأربعاء، 427 دينار، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن (7 غرام)، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وكان قد بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 53.3 دينار، مقابل 51.3 دينار لجهة الشراء.
 
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