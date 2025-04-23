الخميس 2025-04-24 12:01 ص
 

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
الأربعاء، 23-04-2025 10:32 م
الوكيل الإخباري-   بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 469 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 536 دينارا اليوم الاربعاء وفق  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الاربعاء، 66.9 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 64.9 دينارا للغرام.
 
gnews

أحدث الأخبار

بيان

أخبار محلية بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

ارشيفية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

مواد مخدرة

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة

شهيدان بغارات إسرائيلية

فلسطين استشهاد 3 فلسطينيين بينهم صحفي في غزة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية بدء تسجيل مواليد عام 2020 في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الأمن العام

أخبار محلية القبض على مطلوب خطر متهم بقضية قتل وقعت قبل أشهر في الشونة الجنوبية

رايات العلم الأردني

أخبار محلية فاعليات رسمية وشعبية تؤكد دعمها للإجراءات الحكومية المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين



 
 



الأكثر مشاهدة