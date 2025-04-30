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تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
الأربعاء، 30-04-2025 11:12 م
الوكيل الإخباري-     بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 472 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 540 دينارا اليوم الاربعاء وفق  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الاربعاء ، 67.4 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 65.4 دينارا للغرام.
 
gnews

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