تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الاربعاء ، 67.4 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 65.4 دينارا للغرام.
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