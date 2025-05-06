الثلاثاء 2025-05-06 11:24 م
 

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
الثلاثاء، 06-05-2025 09:29 م
الوكيل الإخباري-      بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 483 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 552 دينارا اليوم الثلاثاء وفق  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الثلاثاء، 69.0 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 67.0 دينارا للغرام.
 
gnews

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