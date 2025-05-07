الأربعاء 2025-05-07 10:50 م
 

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الليرة
الليرة
 
الأربعاء، 07-05-2025 10:08 م
الوكيل الإخباري-     بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 483 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 552 دينارا اليوم الأربعاء وفق  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الأربعاء ، 69.0 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 67.0 دينارا للغرام.
 
gnews

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