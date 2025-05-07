بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الأربعاء ، 69.0 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 67.0 دينارا للغرام.
-
أخبار متعلقة
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
رئيس جيبا: اهتمام إسباني لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن
-
نمو الصادرات الوطنية 8.1% حتى نهاية شباط الماضي
-
أكثر من 149 ألف حاوية تدخل العقبة خلال الثلث الأول من 2025
-
للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع