الأحد 2025-05-11 09:43 م
 

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
الأحد، 11-05-2025 08:23 م
الوكيل الإخباري-   بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 475 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 543 دينارا اليوم الأحد وفق  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الاحد، 67.8 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 65.8 دينارا للغرام.
 
gnews

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