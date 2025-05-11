تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الاحد، 67.8 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 65.8 دينارا للغرام.
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