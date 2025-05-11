تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

08:23 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/730642 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 475 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 543 دينارا اليوم الأحد وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الاحد، 67.8 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 65.8 دينارا للغرام.