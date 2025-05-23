الجمعة 2025-05-23 04:14 م
 

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
الجمعة، 23-05-2025 03:44 م
الوكيل الإخباري-     بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 469 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 536 دينارا اليوم الجمعة وفق  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الجمعة ، 66.9 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 64.9 دينارا للغرام.
 
gnews

أحدث الأخبار

الدفاع المدني

أخبار محلية وفاة شخص طعنا بمشاجرة في البقعة

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الدفاع المدني

أخبار محلية وفاة وإصابة بحادث تدهور على طريق "المية"

ترامب

عربي ودولي ترامب يهدد بفرض رسم جمركي 25% على آبل ما لم تصنع هواتف آيفون في الولايات المتحدة

ارشيفية

فلسطين %94 من مستشفيات غزة مدمّرة أو متضررة

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء بني مصطفى ونظيرتها السورية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات خلال أعمال المنتدى الدولي للأسرة في تركيا

أخبار محلية الأردن وسوريا يبحثان سبل التعاون في المجالات الاجتماعية

إرشيفية

أسواق ومال ارتفاع الإسترليني مقتربا من حاجز 1.35 دولار



 
 



الأكثر مشاهدة