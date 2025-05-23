تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

03:44 م

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 469 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 536 دينارا اليوم الجمعة وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الجمعة ، 66.9 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 64.9 دينارا للغرام.