تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الجمعة ، 66.9 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 64.9 دينارا للغرام.
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