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تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
الأربعاء، 25-06-2025 10:58 م
الوكيل الإخباري-     سجّلت أسعار الليرات الذهبية في السوق الأردنية ارتفاعا نسبيًا، اليوم الاربعاء ، بحسب المعادلة المعتمدة في التسعيرة من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي نحو 480 دينارًا،  أما الليرة الإنجليزية، فوصل سعر بيعها إلى 543 دينارًا.
 
gnews

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