تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي نحو 480 دينارًا، أما الليرة الإنجليزية، فوصل سعر بيعها إلى 543 دينارًا.
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