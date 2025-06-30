تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الليرات الذهبية في السوق الأردنية ، اليوم الاثنين ، بحسب المعادلة المعتمدة في التسعيرة من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي نحو 469 دينارًا، أما الليرة الإنجليزية، فوصل سعر بيعها إلى 536 دينارًا.