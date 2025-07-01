تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الليرات الذهبية في السوق الأردنية ، اليوم الثلاثاء، بحسب المعادلة المعتمدة في التسعيرة من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي نحو 474 دينارًا، أما الليرة الإنجليزية، فوصل سعر بيعها إلى 541 دينارًا.

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