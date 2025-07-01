تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي نحو 474 دينارًا، أما الليرة الإنجليزية، فوصل سعر بيعها إلى 541 دينارًا.
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