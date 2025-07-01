الثلاثاء 2025-07-01 10:18 م
 

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الليرات الذهبية في السوق الأردنية ، اليوم الثلاثاء، بحسب المعادلة المعتمدة في التسعيرة من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
الليرة الذهبية
 
الثلاثاء، 01-07-2025 09:35 م

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الليرات الذهبية في السوق الأردنية ، اليوم الثلاثاء، بحسب المعادلة المعتمدة في التسعيرة من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي نحو 474 دينارًا،  أما الليرة الإنجليزية، فوصل سعر بيعها إلى 541 دينارًا.

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وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، "الأكثر طلبا بين المواطنين"، في السوق المحلية اليوم الثلاثاء، 67.60 دينارا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 65.40 دينارا، وفقا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لتجار الحلي والمجوهرات.

 
gnews

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الليرات الذهبية في السوق الأردنية ، اليوم الثلاثاء، بحسب المعادلة المعتمدة في التسعيرة من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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