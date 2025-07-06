الأحد 2025-07-06 10:59 م
 

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
الأحد، 06-07-2025 09:56 م
الوكيل الإخباري-    بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 472 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 540 دينارا اليوم الاحد.اضافة اعلان



وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولًا بين المواطنين  67.8 دينار، وسعر شرائه 65.6 دينار.
 
 
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