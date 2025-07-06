تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولًا بين المواطنين 67.8 دينار، وسعر شرائه 65.6 دينار.
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