تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

09:56 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/737040 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 472 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 540 دينارا اليوم الاحد. اضافة اعلان







وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولًا بين المواطنين 67.8 دينار، وسعر شرائه 65.6 دينار.