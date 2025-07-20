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تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
الأحد، 20-07-2025 12:43 م

الوكيل الإخباري-   بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 477 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 545 دينارا اليوم الأحد.

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وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 نحو 68 دينارا لغايات البيع لدى محال الصاغة، مقابل 65.80 دينارا لغايات الشراء.

 
 
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