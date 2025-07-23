الأربعاء 2025-07-23 02:17 م
 

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
الأربعاء، 23-07-2025 01:56 م
الوكيل الإخباري-   بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 486 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 555 دينارا اليوم الاربعاء.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 نحو 69.3 دينارا لغايات البيع لدى محال الصاغة، مقابل 67.10 دينارا لغايات الشراء.
 
 
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