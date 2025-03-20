الخميس 2025-03-20 11:35 م
 

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
الخميس، 20-03-2025 10:32 م
الوكيل الإخباري-      بلغ سعر الليرة الإنجليزي (وزن 8 غرام) محليا اليوم الخميس ، 494 دينار، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي (وزن 7 غرام) 432 دينار، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان

 
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا 61.7 دينارا، وفق نقابة أصحاب محلات الحلي والمجوهرات.
 
 
gnews

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