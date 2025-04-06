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تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
الأحد، 06-04-2025 11:14 م
الوكيل الإخباري-     بلغت  سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 435 دينارا ، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 495 دينارا اليوم الاحد وفق  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا، 61.8 دينارا، مقابل 59.8 دينارا لغايات الشراء.
 
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