تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

وقال علان لـ"الوكيل الإخباري"، إن سعر الليرة الإنجليزي بلغ 735 دينار، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي 643 دينار.
وأضاف أن الطلب والعرض في السوق المحلي ضعيف بالتزامن مع الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.
وتوقع علان ارتفاع الطلب خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب مناسبات الخطبة والزواج بعد عطلة عيد الأضحى.
وبيّن أن أسعار الذهب عالميا انخفضت مؤخرا وأغلقت عند 4537 دولار للأونصة بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين والاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين وكذلك بسبب ترقب تعيين رئيس جديد للبنك الفيدرالي الأمريكي.
-
أخبار متعلقة
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد
-
للمقبلين على الزواج.. أفضل فرصة لشراء الذهب بعد الانخفاض الكبير
-
معرض الوكالات والامتياز التجاري ينطلق 9 حزيران المقبل
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة
-
14.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان الخميس
-
لليوم الثالث على التوالي .. استقرار أسعار الذهب في الأردن
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الخميس
-
ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي