تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

الوكيل الإخباري- كشف نقيب أصحاب الحلي والمجوهرات ربحي علان أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن.



وقال علان لـ"الوكيل الإخباري"، إن سعر الليرة الإنجليزي بلغ 735 دينار، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي 643 دينار.



وأضاف أن الطلب والعرض في السوق المحلي ضعيف بالتزامن مع الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.



وتوقع علان ارتفاع الطلب خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب مناسبات الخطبة والزواج بعد عطلة عيد الأضحى.



وبيّن أن أسعار الذهب عالميا انخفضت مؤخرا وأغلقت عند 4537 دولار للأونصة بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين والاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين وكذلك بسبب ترقب تعيين رئيس جديد للبنك الفيدرالي الأمريكي.

